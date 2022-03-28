В Киеве остатки сбитой ракеты упали на усадьбу: возник пожар
Источник:ГСЧС
Вечером 27 марта загорелось одно из зданий в Киеве. Это произошло в результате попадания в него обломков сбитой вражеской ракеты.
Как отмечают в ГСЧС, 27 марта в 23:12 они получили звонок. Стало известно о пожаре в Дарницком районе города Киева, поэтому спасатели немедленно отправились туда.
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Обломок сбитой ракеты упал на гараж
Сотрудники ГСЧС обнаружили, что пожар произошел в результате попадания обломков сбитой российской ракеты. Возгорание возникло на территории частной усадьбы в гараже.
- в 00:27 спасатели отметили, что пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров,
- а уже в 01:24 пожар удалось полностью ликвидировать.
Спасателям удалось локализовать, а затем погасить пожар / Фото ГСЧС
На месте пожара работали 8 сотрудников ГСЧС, а также две единицы пожарной техники. О жертвах или пострадавших информации нет.
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