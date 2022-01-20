В Киеве пенсионер построил дом с огородом на крыше многоэтажки

Еще в 2012 году житель 12-этажного дома Троещины самовольно построил на крыше небольшое помещение, которое местные называют "домом Карлсона". Кроме того, мужчина обустроил там огород.

Самострой заметили контролирующие органы только недавно. Чиновники выписали мужчине предписание о сносе здания. Кроме того, пенсионер может быть оштрафован.

Смотрите также: Дизайнер воспроизвел первый киевский мост через Днепр: уникальные изображения

По словам самого пенсионера, деревянную дачу он решил построить после ухода на пенсию, поскольку ему "стало грустно в каменных джунглях".

Выйти на крышу можно прямо из коридора



Домик с огородом на крыше многоэтажки / Фото "Информатора"

Мужчина задумал создать домик с огородом прямо на крыше 12-этажки.

Он сделал капитальный ремонт кровли и начал строить помещение. Сначала он сделал сооружение из ДСП на 12 квадратных метров, но впоследствии расширился.

Выйти на крышу с "домом" мужчина может из коридора многоэтажки, где он проживает.

Ни канализации, ни воды и электричества с отоплением в помещении нет.

Установил даже садовые качели

Местным жителям достройка не мешает / Фото "Информатора"

Кроме самого домика пенсионер даже обустроил "двор". Вместе с женой мужчина разбил клумбы с цветами, высадил зелень с овощами. Для сбора дождевой воды мужчина установил ванну, а также натянул веревки для сушки белья.

Кроме того, пенсионер установил садовые качели и скамейки, а для безопасности внуков, которые сюда приходят – огородил все забором.

Жители дома, а также руководитель обслуживающей компании не имеют к мужчине никаких претензий, поскольку сооружение не перекрывает вход к запасным выходам или коммуникациям Впрочем, позиция соседей никак не отразилась на решении прокуратуры Деснянского района – там открыли в отношении мужчины уголовное производство.