Самобудову помітили контролюючі органи лише нещодавно. Посадовці виписали чоловіку припис про знесення будівлі. Крім того, пенсіонера можуть оштрафувати.

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За словами самого дідуся, дерев'яну дачку він вирішив побудувати після виходу на пенсію, оскільки йому "стало сумно в кам'яних джунглях".

Вийти на дах можна прямо з коридору



Будиночок з городом на даху багатоповерхівки / Фото "Інформатора"

Чоловік задумав створити будиночого з городом прямо на даху 12-поверхівки.

Він зробив капітальний ремонт даху та почав будувати приміщення. Спочатку він зробив споруду з ДСП на 12 квадратних метрів, але згодом – розширився.

Вийти на дах з "будинком" чоловік може з коридору багатоповерхівки, де він мешкає.

Ані каналізації, ані води та електрики з опаленням у приміщенні немає.

Встановив навіть садові гойдалки



Місцевим мешканцям добудова не заважає / Фото "Інформатора"

Окрім самого будиночка пенсіонер неабияк облаштував "подвір'я". Разом з дружиною чоловік розбив клумби з квітами, висадив зелень з овочами. Для збирання дощової води чоловік встановив ванну, а також натягнув мотузки для сушіння білизни.

Крім того, дідусь встановив садові гойдалки та лавки, а для безпеки онуків, які сюди приходять – обгородив все парканом.

Мешканці будинку, а також керівник обслуговуючої компанії не мають до чоловіка жодних претензій, оскільки споруда не перекриває вхід до запасних виходів чи комунікацій. Втім, позиція сусідів ніяк не вплинула на рішення прокуратури Деснянського району – там відкрили щодо чоловіка кримінальне провадження.