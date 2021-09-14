В Киеве на Позняках мужчина с прокатным велосипедом заблокировал наглого таксиста
Источник:"Киев оперативный"
Неудача постигла водителя службы Uklon, который решил объехать пробку на улице Бажана в Киеве по тротуару. Во время движения по запретной для проезда зоне дорогу ему преградил принципиальный велосипедист.
Другие водители, которые ехали в пробке согласно правилам дорожного движения, сняли инцидент на видео. На записи видно, что проехать по тротуару наглому водителю не давал клиент сервиса проката велосипедов BikeNow.
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Поступок парня оценили пользователи сети, которые отметили, что таксиста надо наказывать за такое нарушение как можно жестче.
Тротуар превращается в проезжую часть
- По словам жителей Осокорков и Позняков, после начала ремонта на Южном мосту водители начали очень часто выезжать на тротуары, чтобы объехать многокилометровые пробки.
- Из-за это двигаться по пешеходным зонам стало опасно.
- Чаще всего правила таким образом нарушают именно таксисты.
Чем закончилась ситуация с проездом таксиста, неизвестно. Вполне вероятно, что водителю пришлось разворачивать машину и ехать в потоке с другими автомобилистами.
Смотрите видео блокирования движения таксисту, который ехал по тротуару: