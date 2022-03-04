В Киеве раздаются сирены: срочно в укрытие

В Киеве состоянием на 18:03 4 марта раздаются сирены. Людей просят срочно пройти в укрытия гражданской защиты.

Находиться в безопасном месте необходимо, пока не сообщат об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

Заметьте Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на склады с продовольствием

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

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