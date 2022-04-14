В Киеве сейчас находятся более 10 тысяч переселенцев, – Кличко

Виталий Кличко рассказал о ситуации в Киеве по состоянию на 14 апреля. Мэр отметил, что в украинской столице сейчас находятся более 10 тысяч переселенцев.

Кличко рассказал, что это – люди, которые приехали с Востока. Они решили остаться сейчас в Киеве.

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В нашем городе более 10 тысяч переселенцев,

– рассказал мэр Киева.

Также в украинскую столицу возвращается большое количество киевлян.

Кличко отметил, что дома – лучше всего, но киевлянам, которые возвращаются в свои дома, надо понять: город живет в военных условиях. Не все может работать как обычно. В частности, говорится, о коммунальной системе и различных сервисах.

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