В Киеве умер от рака защитник эко-парка "Осокорки"

Умер защитник идеи эко-парка "Осокорки" в Киеве Максим Стравинский. В сети говорят, что причиной его смерти стала онкология.

Активист скончался утром 16 ноября. Об этом рассказал певец Сергей Василюк. В сети люди выражают соболезнования семье Стравинского.

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Боролся за "Осокорки"

Прощание с Максимом Стравинским состоится 18 ноября в 11:30 на Байковом кладбище.

Знакомые вспоминают, что мужчина был замечательным и активным человеком. В частности, он являлся проводником идеи эко-парка "Осокорки" и выступал против его застройки.