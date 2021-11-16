В Киеве умер от рака защитник эко-парка "Осокорки"
16 ноября 2021 , 22:10Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Василюка
Умер защитник идеи эко-парка "Осокорки" в Киеве Максим Стравинский. В сети говорят, что причиной его смерти стала онкология.
Активист скончался утром 16 ноября. Об этом рассказал певец Сергей Василюк. В сети люди выражают соболезнования семье Стравинского.
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Боролся за "Осокорки"
Прощание с Максимом Стравинским состоится 18 ноября в 11:30 на Байковом кладбище.
Знакомые вспоминают, что мужчина был замечательным и активным человеком. В частности, он являлся проводником идеи эко-парка "Осокорки" и выступал против его застройки.
Что известно об идее экопарка "Осокорки"
Между озерами на "Осокорках" планировалось построить ЖК "Патриотика на озерах". В 2015 году 11 тысяч киевлян подписали петицию против строительства. Они потребовали построить там эко-парк "Осокорки".
Экологи отмечали, что массовая застройка Осокорков угрожает не только транспортным коллапсом и уничтожением природного парка, но и невозможна с точки зрения безопасности. Ведь строительство планировали в зоне паводков и подтоплений.
Впоследствии КГГА таки представила проект эко-парка "Осокорки". Однако столичные активисты подвергли критике его по той причине, что план презентовала ОО "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки", созданная лишь в октябре 2021 года.
Хотя уже несколько лет идею эко-парка продвигает ОО "Экопарк Осокорки". Активисты пытались доказать КГГА, что у них поддержали фейковую организацию.