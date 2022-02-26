В Киеве временно не работает линия 103: Минздрав опровергает

В КГГА сообщили, что в столице временно не работает линия "103". Однако в Минздраве эту информацию не подтвердили и заявили, что 103 по всей Украине работают исправно.

Напомним, что бои в Киеве продолжаются, поэтому местные обращаются за медицинской помощью.

К теме В Минздраве подтвердили, что линия 103 по всей Украине работает исправно

В Минздраве заявили, что просят украинцев не паниковать из-за информации о новых номерах для вызова скорой помощи. В Министерстве здравоохранения говорят, что линия 103 по всей Украине работает исправно.

Ранее в сети показали следующие номера для вызова скорой:

0617023777

0617023778

0612870164

0616536417

Коротко о боях в Киеве

Вечером 25 февраля российские войска подошли вплотную к столице. Мэр Киева написал: "Следующая ночь под утро будет очень сложной". В 20:58 войска России выпустили ракеты по Киеву.

В последствии в 03:03 в Госспецсвязи заявили, что более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка. Люди находились в укрытиях.

КГГА создала карту укрытий столицы, где можно спрятаться. Смотрите их на ссылку. В телеграмме власти сообщают о возможных авиаударах – переходите на официальный канал Киевской администрации по этой ссылке.

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