Киевляне массово создают петиции и готовят протест против повышения цен в транспорте

По состоянию на 17 ноября киевляне создали три петиции против повышения цен на проезд в городском транспорте. Также местная организация "Социальное движение" объявила протест под стенами КГГА.

Организация "Социальное движение" считает повышение цен в транспорте безосновательным. На протест люди планируют выйти 19 ноября.

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Киевляне говорят, что это дорого

Люди обращаются к мэру и депутатам с просьбой не повышать стоимость проезда в общественном транспорте.

Киевляне создали три петиции, где отмечают, что 20 гривен – это очень дорого. Студентам и людям с минимальной зарплатой на проезд не хватит.

Поездка туда и обратно обойдется в 40 гривен. Для студентов, школьников, пенсионеров и людей имеющих заработок 8000-10000 грн это 800 грн в месяц!

– отмечает в петиции Валерия Камельчук.

Киевляне выступают против повышения цен в транспорте / Скриншот электронной петиции

"Нет – проезда за 20-ку"

Организация "Социальное движение" призывает местных жителей присоединиться к протесту "Нет – проезду за 20-ку". Акцию планируют провести 19 ноября в 13.00.

Активисты считают, что "повышение цен на метро и троллейбусы до 20 гривен – это циничный удар по благосостоянию населения. Также киевляне добавляют, что для таких шагов нет экономических и социальных предпосылок.

Требования к городским властям:

Отказ от идеи повышения цен на проезд в городском транспорте с 1 января 2022 г.

Внедрение "Открытой бухгалтерии" и аудита "Киевпасстранса" и "Киевского метрополитена".

Надлежащее финансирование общественного транспорта из бюджета вместо идеи "доходности" коммунальных учреждений.

Новая цена за проезд в Киеве

С 1 января в Киеве могут поднять цены за проезд в общественном транспорте. Разовый билет обойдется в 20 гривен.

Для пассажиров с карточкой киевлянина стоимость поездки составит 12 гривен независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для киевлян, покупающих электронный билет, цена проезда составит от 15 гривен (при покупке 50 поездок) до 20 гривен (при покупке 1 – 9 поездок).