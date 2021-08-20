На Киевщине вандал облил черной жидкостью памятник герою Небесной Сотни Юрию Вербицкому
Источник:Полиция Киевщины
В Киевской области в селе Гнедин вандал облил черной жидкостью памятник герою Небесной Сотни Юрию Вербицкому. Он был убит недалеко от этого села в 2014 году.
Полиция нашла того, кто осквернил памятник – им оказался 42-летний киевлянин. Его действия квалифицировали как "хулиганство".
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Как искали вандала
16 августа местный полицейский и работник сельсовета просматривая видео с камер наблюдения заметили, что памятник Вербицкому облили чем-то черным. На месте мужчины увидели, что жидкость вылили у подножия стелы герою прямо на венок.
Вандал облил черной жидкостью памятник Вербицкому: фото полиции Киевщины
Правоохранители выяснили, что вандал приехал к памятнику на велосипеде, достал из пакета бутылку и облил стелу, а затем поехал в лес. Через двое суток, 18 августа, полиция установила личность нарушителя и задержала его по месту жительства.
Ему грозит уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает:
- штраф от 17 до 34 тысяч гривен
- или арест до 6 месяцев
- или ограничение свободы до 5 лет
Что известно о Юрии Вербицком
Герой Украины, сейсмолог, кандидат наук. Сын украинского геофизика Тараса Вербицкого, брат сейсмолога Сергея Вербицкого (кандидат физико-математических наук). Активист Евромайдану. Был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток.
Юрий Вербицкий. Убитый в январе 2014 года / фото wikipedia.org
Похитителей Вербицкого отпустили
8 августа из СИЗО выпустили Ивана Новотного и Сергея Мысливого, которых обвиняют в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Как пояснила журналистка Ольга Худецкая, продлить им меру пресечения не смогли, потому что судьи Белоцерковского суда "решили дружно сходить в отпуск".В апреле 2021 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова. Именно его считают одним из похитителей Луценко и причастным к убийству Вербицкого.