На Киевщине вандал облил черной жидкостью памятник герою Небесной Сотни Юрию Вербицкому

В Киевской области в селе Гнедин вандал облил черной жидкостью памятник герою Небесной Сотни Юрию Вербицкому. Он был убит недалеко от этого села в 2014 году.

Полиция нашла того, кто осквернил памятник – им оказался 42-летний киевлянин. Его действия квалифицировали как "хулиганство".

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Как искали вандала

16 августа местный полицейский и работник сельсовета просматривая видео с камер наблюдения заметили, что памятник Вербицкому облили чем-то черным. На месте мужчины увидели, что жидкость вылили у подножия стелы герою прямо на венок.

Вандал облил черной жидкостью памятник Вербицкому: фото полиции Киевщины

Правоохранители выяснили, что вандал приехал к памятнику на велосипеде, достал из пакета бутылку и облил стелу, а затем поехал в лес. Через двое суток, 18 августа, полиция установила личность нарушителя и задержала его по месту жительства.

Ему грозит уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает:

штраф от 17 до 34 тысяч гривен

или арест до 6 месяцев

или ограничение свободы до 5 лет

Что известно о Юрии Вербицком

Герой Украины, сейсмолог, кандидат наук. Сын украинского геофизика Тараса Вербицкого, брат сейсмолога Сергея Вербицкого (кандидат физико-математических наук). Активист Евромайдану. Был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток.

Юрий Вербицкий. Убитый в январе 2014 года / фото wikipedia.org

Похитителей Вербицкого отпустили

8 августа из СИЗО выпустили Ивана Новотного и Сергея Мысливого, которых обвиняют в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Как пояснила журналистка Ольга Худецкая, продлить им меру пресечения не смогли, потому что судьи Белоцерковского суда "решили дружно сходить в отпуск".