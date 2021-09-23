В Киевской области неизвестные напали на пенсионеров и ограбили их дом
Источник:полиция Киевской области
Четверо злоумышленников ворвались в дом пожилых хозяев в Броварском районе Киевской области. Нападавшие проникли внутрь и связали пенсионеров.
Злоумышленники забрали драгоценности и другие ценные вещи, которые супруги хранят дома. После этого они скрылись в неизвестном направлении.
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Потерпевшие сами вызвали скорую и полицию.
Пенсионеры попали в больницу
- Преступление произошло вечером 22 сентября в селе Княжичи.
- Неизвестные мужчины силой связали 70-летнего пенсионера и его жену. Вполне вероятно, что хозяев пытали.
- Медики, прибывшие на место инцидента госпитализировали пострадавших в больницу.
На месте происшествия работали патрульные, следователи, кинологи и криминалисты. По факту преступления открыли уголовное производство. Преступление квалифицировали как грабеж, совмещенный с проникновением в жилище.
Сколько средств забрали злоумышленники у пенсионеров, неизвестно.
Если правоохранители задержат злоумышленников и докажут их вину в суде, мужчинам грозит от 4 до 8 лет заключения.
Сейчас полицейские пытаются установить личности причастных к совершению дерзкого ограбления.