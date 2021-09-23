Зловмисники забрали коштовності та інші цінні речі, які подружжя зберігало вдома. Після цього вони втекли у невідомому напрямку.
Дивіться також Тітушковод Юрій Крисін отримав 8 років в'язниці: що про нього відомо
Потерпілі самі викликали швидку та поліцію.
Пенсіонери потрапили до лікарні
- Злочин стався ввечері 22 вересня у селі Княжичі.
- Невідомі чоловіки силоміць зв'язали 70-річного пенсіонера та його дружину. Цілком ймовірно, що господарів катували.
- Медики, які прибули на місце інциденту, госпіталізували потерпілих до лікарні.
На місці події працювали патрульні, слідчі, кінологи та криміналісти. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Злочин кваліфікували як грабіж, поєднаний з проникненням у житло.
Скільки коштів забрали зловмисники у пенсіонерів, невідомо.
Якщо правоохоронці затримають зловмисників та доведуть їх провину в суді, чоловікам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.
Наразі поліцейські намагаються встановити особи причетних до скоєння зухвалого пограбування.