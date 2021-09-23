Зловмисники забрали коштовності та інші цінні речі, які подружжя зберігало вдома. Після цього вони втекли у невідомому напрямку.

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Потерпілі самі викликали швидку та поліцію.

Пенсіонери потрапили до лікарні

  • Злочин стався ввечері 22 вересня у селі Княжичі.
  • Невідомі чоловіки силоміць зв'язали 70-річного пенсіонера та його дружину. Цілком ймовірно, що господарів катували.
  • Медики, які прибули на місце інциденту, госпіталізували потерпілих до лікарні.

На місці події працювали патрульні, слідчі, кінологи та криміналісти. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Злочин кваліфікували як грабіж, поєднаний з проникненням у житло.

Скільки коштів забрали зловмисники у пенсіонерів, невідомо.

Якщо правоохоронці затримають зловмисників та доведуть їх провину в суді, чоловікам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

Наразі поліцейські намагаються встановити особи причетних до скоєння зухвалого пограбування.