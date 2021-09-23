Зловмисники забрали коштовності та інші цінні речі, які подружжя зберігало вдома. Після цього вони втекли у невідомому напрямку.

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Потерпілі самі викликали швидку та поліцію.

Пенсіонери потрапили до лікарні

Злочин стався ввечері 22 вересня у селі Княжичі.

Невідомі чоловіки силоміць зв'язали 70-річного пенсіонера та його дружину. Цілком ймовірно, що господарів катували.

Медики, які прибули на місце інциденту, госпіталізували потерпілих до лікарні.

На місці події працювали патрульні, слідчі, кінологи та криміналісти. За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Злочин кваліфікували як грабіж, поєднаний з проникненням у житло.

Скільки коштів забрали зловмисники у пенсіонерів, невідомо.

Якщо правоохоронці затримають зловмисників та доведуть їх провину в суді, чоловікам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

Наразі поліцейські намагаються встановити особи причетних до скоєння зухвалого пограбування.