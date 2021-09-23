Вирок Юрію Крисіну виніс 23 вересня Дарницький суд. Обвинувачення проти нього висували прокурори Офісу генпрокурора.

Новина дня Організатора "тітушок" Крисіна засудили на 8 років у справі Майдану

"Шкаф" і "Шрек" з орбіти Юри Єнакієвського

Юрія Крисіна в кримінальних колах знають за прізвиськами "Шкаф", "Шрек" або "Криса". Одним із його покровителів називали колишнього голову Миколаївської ОДА Олексія Савченка. Загалом же вийшов із орбіти кримінального авторитета Юри Єнакієвського.

Крисін – фігурант захоплень різних об'єктів і силового "віджиму". Зазвичай він виходив сухим із води, розповідає волонтер Роман Синіцин.

Неймовірну кількість разів світився під час захоплень різних об'єктів донецькими і не тільки, в Києві. І не тільки в Києві. Побиття, погрози, зброя. Завжди виходив сухим з води,

– зазначив він.

У часи Революції Гідності він став одним із керівників тітушок, який координував їхні дії.



Крисін очолював тітушок на київському Майдані / Фото hromadske

Саме "тітушки" під керівництвом Юрія Крисіна активно брали участь у викраденнях і катуваннях майданівців. У січні 2014 року він робив це навіть дистанційно: перебуваючи на Мальдівах.

Павло Дикань, адвокат постраждалих майданівців, повідомив Суспільному, що суду вдалося довести його провину у цій справі.

Фактично, Крисін був організатором цих дій і координатором, які відбувалися з 21 на 22 січня за участю київських тітушок, оплоту і всіх інших. І незважаючи на те, що він у цей час знаходився на Мальдівах, фактично, суд встановив що за його вказівками відбувалися ці дії,

– розповів Дикань.

Вбивство журналіста В'ячеслава Веремія

У лютому 2014 року Крисін і його "головорізи" на вулиці Великій Житомирській біля Київського відділку МВС зупинив таксі з журналістом "Вестей" Веремієм. Бійці за командою Крисіна атакували авто, трусили його і вимагали журналіста вийти.

Згодом бандити завдали Веремію вогнепальне поранення: лікарі боролися за його життя, але марно. В'ячеслав Веремій помер 19 лютого.

Тим часом Суд звільнив від відповідальності "Топаза" у справі про викрадення учасника Майдану, – ЗМІ

В березні 2014 Крисіна затримали в спортзалі на Печерську через цей епізод. Крисін зізнався, що отримував 20 тисяч доларів за "комплекс послуг" по Майдану. Якийсь час Крисін сидів в СІЗО, потім суд випустив під домашній арешт, а ще згодом під особисте зобов'язання не покидати межі Києва.

Суд кваліфікував участь Крисіна у вбивстві журналіста Веремія як "хуліганство". Бо безпосередньо в спину Веремію стріляв не Крисін, а інший чоловік. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

М’який вирок Крисіну у грудні 2017 року спричинив протести громадськості. У червні 2018 року Юрія Крисіна в цій справі було засуджено до 5 років реального ув'язнення. 10 вересня 2019 року Верховний Суд України підтвердив цей вирок і відтоді він перебуває "на зоні".

Постмайданні справи і підозра за тероризування в'язнів

За час, що Крисін був на волі і до оголошення вироку 22 грудня 2017 року, він встиг взяти участь у перестрілці на станції метро "Житомирська" у жовтні 2015 року. У Крисіна в машині поліція знайшла бойову гранату РГД-5. За цей епізод Крисін в 2016 році отримує три роки умовно.

У 2016 році Крисін "світиться" як мінімум в трьох епізодах зі зброєю та рейдерством на заправках мережі "Народна" у Києві. В одному з епізодів Крисін стріляє в співробітника АЗС та ранить його. Пів року за це він просидів в СІЗО, але Апеляційний суд Києва відправляє його під домашній арешт.



Крисін фігурував ще у кількох справи під час розслідування справ Майдану / Фото Катерини Серко (Lb.ua)

За даними волонтера Романа Синіцина, коли Крисін був під різними запобіжними заходами (не в СІЗО), його охороняла Державна служба охорони. Начебто через анонімні погрози Крисіну.

Відбуваючи 5-річне ув'язнення у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія у колонії, Крисін отримав нову. У квітні 2021 року Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив йому як кримінальному авторитету та ще одному поплічнику про підозру у підозру за тероризування в'язнів.

Слідство встановило, що Крисін разом з трьома пособниками:

змушував кількох в'язнів дотримуватися "злодійських законів",

підкорюватися злочинному впливу,

конфліктувати з адміністрацією установи,

збирати кошти в так званий "общак".

29 квітня всім повідомили про підозру за статтею 392 – дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань. Якщо вину доведуть, їм можуть накинути ще по 10 років.

Станом на вересень 2021 року Юрію Крисіну за чинними вироками залишається відсидіти до 2026 року. Оскільки новий термін у 8 років рахують від дати попереднього ув'язнення.