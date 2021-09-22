Мовиться про справу, у якій Кромського звинувачували у викраденні Владислава Іваненка як "учасника Майдану". За клопотанням захисника цю справу закрили.

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"Топаза" не покарають за викрадення людини

Суддя Андрій Скуба 21 вересня ухвалив рішення звільнити Ігната Кромського від відповідальності за звинуваченням у співучасті у викраденні людини з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням того, що викраденому завдавали фізичних страждань, у разі визнання Кромського винним його могли покарати ув'язненням на строк до 5 років.

у разі визнання Кромського винним його могли покарати ув'язненням на строк до 5 років. Однак адвокат "Топаза" подав кілька клопотань, серед яких і таке: звільнити Кромського від кримінальної відповідальності через спливання строків давності.

Прокурори заперечили таку можливість, бо Кромського вже засудили за участь "руской вєснє" у Харкові – а обрахунок строків давності переривається у випадку вчинення нового злочин. Але суддя вирішив інакше і наказав закрити справу.

Хто такий Кромський

Це відомий антимайданівець із прізвиськом "Топаз". Брав активну участь в антимайданівському русі. У березні 2014 його затримали вперше.

У січні 2018 року у Харкові його засудили за посягання на територіальну цілісність України, участь в масових заворушеннях і викрадення авто. Утім, "Топаз" швидко вийшов на волю за "законом Савченко".

У 2019 та 2020 його бачили люди Харкові – той спокійно гуляв містом. У жовтні 2020 "Топаза" знову затримали – але тільки для того, аби вручити підозру. Як бачимо, марно.

У викраденні кого "Топаза" звинувачували

Кромського звинувачували у причетності до викрадення Владислава Іваненка. Чоловіка 21 січня 2014 року схопили й вивезли до лісу. Там його катували – за те, що він, мовляв, був учасником Майдану.