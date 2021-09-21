Таке рішення 21 вересня ухвалив Святошинський суд Києва. Втім, там проігнорували важливі нюанси, на які звертала увагу прокурорка Ірина Самборська.

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Тепер Пацеляк змушений:

за кожною вимогою прибувати до суду;

повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками.

Натомість Самборська клопотала, аби крім цього колишньому керівнику беркутівців також заборонили відлучатись з населених пунктів, в яких він зареєстрований та проживає, й зобов'язали його здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Втім, судді з прокуроркою не погодилися.​

Про які ризики попереджала прокурорка

Раніше у справі Пацеляка допитали як свідка Віктора Шаповалова, колишнього командира харківського Беркута. Зазначимо, що він є підозрюваним у справі про організацію теракту та вбивств мітингувальників 18 лютого 2014 року. Сам Шаповалов зараз переховується від слідства. Ймовірно, у Росії. Тож прокурорка вважає, що без запобіжного заходу втекти може й Пацеляк. Є й інші ризики: що він спілкуватиметься зі свідками й схилятиме їх до зміни свідчень.

Коротко про справу Пацеляка

Пацеляка звинувачують у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014 року під час мирної ходи. Мовиться про події у Кріпосному провулку й на вулиці Інститутській. Спочатку його утримували під вартою, проте згодом відправили під домашній арешт.