Щеголєва підозрюють у розгоні Майдану вночі проти 19 лютого 2014 року. Наразі суд перейшов до дослідження відео з камер спостереження.

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Шевченківський суд продовжив Олександру Щеголєву запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 4 листопада 2021 року,
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Олександра Щеголєва

Керівником Служби безпеки України в Києві чоловіка призначив президент-втікач Віктор Янукович у 2013 році. Перед тим Щеголєв був заступником керівника СБУ на Донеччині. 20 серпня 2015 року начальника затримали, а наступного дня Печерський суд Києва його заарештував. Його звинуватили в:
  • організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, зокрема її силової фази у Будинку профспілок.
26 червня 2019 року Шевченківський суд пом'якшив запобіжний захід Щеголєву. З СІЗО його перевели під домашній арешт.