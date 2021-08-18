Прокурори планують звернутися в Інтерпол. Скоріш за все, Віктор Шаповалов, як і його ексколеги з "Беркуту", поїхав у сусідню державу.

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Шаповалова оголосили в розшук

Заступник керівника департаменту в "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов, пояснює: підстав затримувати Шаповалова раніше не було. Втім, 4 серпня – у день засідання суду, приблизно за годину до його початку, адвокати повідомили, що зв'язку з Шаповаловим немає.

Будемо намагатися оголосити його в міжнародний розшук каналами Інтерполу. Будемо скеровувати міжнародно-правові доручення з його затримання,

– розповів Денис Іванов.

Прокурор припустив, що Шаповалов переховується саме у Росії – так, як і його колеги з "Беркуту".

Дружина Шаповалова 4 серпня подала до поліції заяву про зникнення чоловіка. На думку сторони обвинувачення, таким чином "робиться фальсифікація", щоб обґрунтувати невиконання Шаповаловим процесуальних обов’язків.

Нагадаємо! Шаповалов намагався оскаржити звільнення з "Беркуту" і йому це вдалося. На початку грудня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд зобов'язав Міністерство внутрішніх справ поновити Шаповалова на посаді. Його справді поновили, але одразу ж звільнили: оскільки, "Беркуту" як такого вже не існувало.

Ексберкутівець кордону та адмінмежі не перетинав

5 серпня суддя Печерського райсуду Києва розглянув клопотання прокурорів і надав дозвіл на затримання Шаповалова. Його отримала СБУ та Держприкордонслужба. Якщо Віктор Шаповалов з'явиться на державному кордоні, його затримають.

За інформацією ДПСУ, він державний кордон чи адміністративну межу з тимчасово окупованою територією не перетинав, зазначив Іванов.

Якщо ж слідчі отримають інформацію, що Шаповалов у Росії, це буде підставою для заочного досудового розслідування.

Справа Віктора Шаповалова