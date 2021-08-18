Прокурори планують звернутися в Інтерпол. Скоріш за все, Віктор Шаповалов, як і його ексколеги з "Беркуту", поїхав у сусідню державу.
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Шаповалова оголосили в розшук
Заступник керівника департаменту в "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов, пояснює: підстав затримувати Шаповалова раніше не було. Втім, 4 серпня – у день засідання суду, приблизно за годину до його початку, адвокати повідомили, що зв'язку з Шаповаловим немає.
Будемо намагатися оголосити його в міжнародний розшук каналами Інтерполу. Будемо скеровувати міжнародно-правові доручення з його затримання,
– розповів Денис Іванов.
Прокурор припустив, що Шаповалов переховується саме у Росії – так, як і його колеги з "Беркуту".
Дружина Шаповалова 4 серпня подала до поліції заяву про зникнення чоловіка. На думку сторони обвинувачення, таким чином "робиться фальсифікація", щоб обґрунтувати невиконання Шаповаловим процесуальних обов’язків.
Ексберкутівець кордону та адмінмежі не перетинав
5 серпня суддя Печерського райсуду Києва розглянув клопотання прокурорів і надав дозвіл на затримання Шаповалова. Його отримала СБУ та Держприкордонслужба. Якщо Віктор Шаповалов з'явиться на державному кордоні, його затримають.
За інформацією ДПСУ, він державний кордон чи адміністративну межу з тимчасово окупованою територією не перетинав, зазначив Іванов.
Якщо ж слідчі отримають інформацію, що Шаповалов у Росії, це буде підставою для заочного досудового розслідування.
Справа Віктора Шаповалова
- Ексберкутівець перебував під вартою з 2015 року разом із командиром харківського полку "Беркуту" Лукашем і рядовим спецпідрозділу Єфіміним. Їх підозрюють у причетності до розстрілів 18 лютого на Майдані.
- У листопаді 2019 року Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти й відтоді він перебуває на волі.
- Віктору Шаповалову інкримінують перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року.
- Шаповалов не визнає своєї вини в тяжких злочинах, але погоджується, що незаконно поводився зі зброєю.