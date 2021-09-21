Такое решение 21 сентября принял Святошинский суд Киева. Впрочем, там проигнорировали важные нюансы, на которые обращала внимание прокурор Ирина Самборская.

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Теперь Пацеляк вынужден:

по каждому требованию прибывать в суд;

уведомлять прокурора и суд об изменении места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями.

Зато Самборская ходатайствовала, чтобы помимо этого бывшему руководителю беркутовцев также запретили удаляться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает, и обязали его сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Впрочем, судьи с прокуроршей не согласились.

О каких рисках предупреждала прокурор

Ранее по делу Пацеляка допросили в качестве свидетеля Виктора Шаповалова, бывшего командира харьковского Беркута. Отметим, что он является подозреваемым по делу об организации теракта и убийств митингующих 18 февраля 2014 года. Сам Шаповалов сейчас скрывается от следствия. Вероятно, в России. Поэтому прокурор считает, что без меры пресечения убежать может и Пацеляк. Есть и другие риски: что он будет общаться со свидетелями и склонять их к изменению показаний.

Коротко о деле Пацеляка

Пацеляка обвиняют в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года во время мирного шествия. Речь идет о событиях в Крепостном переулке и на улице Институтской. Сначала его содержали под стражей, однако впоследствии отправили под домашний арест.