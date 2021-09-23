Мовиться й про напад на журналіста газети Вести В'ячеслава Веремія. Про це повідомила прокурорка Офісу генпрокурора Юлія Малашич.

До теми Що відомо про Юрія Крисіна, якому за співучасть у вбивстві журналіста Веремія дали умовний термін

Крисіна засудили до 8 років ув'язнення

Юлія Малашич було прокуроркою Офісу генпрокурора, яка представляла сторону звинувачення в суді.

Крисін – 8 років,

– написала Малиш.

Крисін фігурує в кількох кримінальних справах. Зокрема відомо, що саме "тітушки" Крисіна брали активну участь у викраденнях і катуваннях майданівців. У той час сам він був на Мальдівах.

У коментарі "Суспільному" адвокат постраждалих Павло Дикань заявив, що вважає вирок Крисіну дуже "справедливим".

Фактично, Крисін був організатором цих дій і координатором, які відбувалися з 21 на 22 січня за участю київських тітушок, оплоту і всіх інших. І незважаючи на те, що він у цей час знаходився на Мальдівах, фактично, суд встановив що за його вказівками відбувалися ці дії в тому числі викрадення мого потерпілого (Владислава Іваненка – 24 канал),

– розповів Дикань.

Він додав, що це складна справа, але суд розібрався. Мовиться про січень 2014 року – біля станції метро Петрівка "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли його в лісосмугу та катували. Ба більше, вони вимагали під відеозапис розповісти певну інформацію.

Коротко про справу Юрія Крисіна