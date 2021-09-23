Говорится и о нападении на журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия. Об этом сообщила прокурор Офиса генпрокурора Юлия Малашич.

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Крысина приговорили к 8 годам заключения

Юлия Малашич была прокурором Офиса генпрокурора, представлявшим сторону обвинения в суде.

Крысин – 8 лет,

– написала Малашич.

Крысин фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности известно, что именно "титушки" Крысина принимали активное участие в похищениях и пытках майдановцев. В то время сам он был на Мальдивах.

В комментарии "Суспільному" адвокат пострадавших Павел Дикань заявил, что считает приговор Крысину очень "справедливым".

Фактически, Крысин был организатором этих действий и координатором, которые происходили с 21 на 22 января с участием киевских титушек, оплота и всех остальных. И несмотря на то, что он в это время находился на Мальдивах, фактически, суд установил что по его указаниям происходили эти действия, в том числе похищение моего потерпевшего (Владислава Иваненко – 24 канал),

– рассказал Дикань.

Он добавил, что это сложное дело, но суд разобрался. Речь идет о январе 2014 года – возле станции метро Петровка "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли его в лесополосу и пытали. Более того, они требовали под видеозапись рассказать определенную информацию.

Коротко о деле Юрия Крысина