Новая "метла": в киевской полиции грядут перестановки

В Киеве назначили нового главу полиции Ивана Выгивского. Теперь в районных руководствах также возможны перестановки.

Столичные полицейские не исключают, что Выгивский будет назначать новых руководителей в городе. Напомним, что он сменил на посту Андрея Крищенко, который возглавлял полицию Киева более 5 лет.

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Перемены в полиции Киева будут

На встрече с подопечными Выгивский сказал о кадровых изменениях. Какими они будут – этого пока личному составу не озвучили.

Полковник Иван Выгивский возглавлял полицию Полтавской области. Еще в 2016 году он занимал должность руководителя обычного районного отдела полиции в Очакове.

Нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

Коллеги положительно отзываются об Иване Выгивском

Собеседник издания "Сегодня" сказал, что он не удивлен, что Выгивский пошел вверх по карьерной лестнице. Его трудоголизм позволил ему раскрыть крылья. Во время службы в Николаевской области он старался как можно глубже вникнуть в детали громких преступлений.