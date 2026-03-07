Комбинированный удар России: власти сообщили, какие последствия для Киева

Ночью 7 марта Россия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. В нескольких локациях обнаружены обломки.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Что известно о последствиях российской атаки по Киеву?

В ночь на 7 марта Россия осуществила комбинированную атаку по Киеву ракетами и дронами.

В Голосеевском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки. Возгорание ликвидировали.

В Деснянском районе обломок ракеты обнаружили на дороге. Никто не пострадал, пожара нет.

В Днепровском районе обломки обнаружены на 3 локациях. В этом случае пострадавших тоже нет.

