Комбинированный удар России: власти сообщили, какие последствия для Киева
- В ночь на 7 марта Россия атаковала Киев ракетами и беспилотниками, вызвав пожар в Голосеевском районе, который был ликвидирован.
- В Деснянском и Днепровском районах обнаружены обломки, но пострадавших нет.
Ночью 7 марта Россия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. В нескольких локациях обнаружены обломки.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Что известно о последствиях российской атаки по Киеву?
В ночь на 7 марта Россия осуществила комбинированную атаку по Киеву ракетами и дронами.
В Голосеевском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки. Возгорание ликвидировали.
В Деснянском районе обломок ракеты обнаружили на дороге. Никто не пострадал, пожара нет.
В Днепровском районе обломки обнаружены на 3 локациях. В этом случае пострадавших тоже нет.
Что известно о ночной атаке по Киеву?
Ночью 7 марта российская армия запустила ударные БПЛА на Киев и Киевскую область. Впоследствии враг также применил баллистические ракеты.
В городе и области слышали работу ПВО. Воздушная тревога звучала в Киеве с 00:48, в Киевской области еще дольше.