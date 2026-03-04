Зарабатывали на уклонистах: ГБР разоблачило схему в ТЦК Киева, в которой использовали ребенка

Работники Государственное бюро расследований разоблачили межрегиональную схему незаконного вмешательства в государственные реестры, благодаря которой почти сотня военнообязанных избежала призыва. В группу входили представители одного из столичных и областного ТЦК, бывший милиционер и безработный киевлянин.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований 4 марта.

Какую схему в ТЦК разоблачили в Киеве?

По материалам следствия, служащие, которые имели доступ к системе "Оберіг", вносили в нее фиктивные данные. Мужчин безосновательно снимали с воинского учета, ссылаясь на вымышленные решения военно-врачебных комиссий по состоянию здоровья. Таким образом создавали иллюзию законности исключения из базы.

Сейчас установлено более 80 случаев незаконного снятия с учета. Из них по меньшей мере 31 человек уже выехал за границу и не вернулся в Украину.

"Без личной явки в ТЦК им меняли учетные данные, удаляли предыдущую информацию, снимали статус "розыск", способствовали оформлению военно-учетных документов и прохождению ВВК. В дальнейшем таким "клиентам“ обеспечивали длительный период без мобилизации – до момента оформления бронирования через предприятия критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

За такие услуги брали 4 тысячи долларов с человека. Правоохранители задокументировали не менее 15 эпизодов, а ежемесячная теневая прибыль организаторов, по оценкам следствия, превышал 60 тысяч долларов.

Для конспирации участники схемы регулярно меняли автомобили и средства связи, действовали через посредников. Отдельно следователи отмечают циничном использовании несовершеннолетнего ребенка как курьера: именно он отправлял по почте документы военнообязанных и получал деньги, чтобы взрослые минимизировали риски разоблачения.

Во время передачи очередных 5,5 тысяч долларов сотрудники Бюро задержали соорганизатора – бывшего оперуполномоченного одного из районных управлений столичной полиции – вместе с посредником.

Сейчас трем фигурантам объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о привлечении к ответственности других причастных. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

