Три дня пробыла под завалами: в Киеве умерла кошка Артемида

На днях стало известно, что в Киеве после атаки умерла кошка. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти.

Об этом 30 мая написали в Команде спасения животных Киева (Kyiv Animal Rescue Group).

Что известно о кошке Артемиде в Киеве?

Спасатели увидели ее на четвертый день после варварского удара россиян по Лукьяновке. Они как раз разбирали завалы в промзоне возле Лукьяновки, когда из-под руин выползла очень обгоревшая кошка.

"Вся в ожогах, в строительной пыли, истощенная и молчаливая, она где-то прятала свою боль все эти дни. И несмотря на пережитое – оставалась грациозной. Дикой. Живой. Неукротимой, как сама природа", – написали в KARG.

Тогда ее назвали Артемида – как олицетворение силы, выносливости и воли жить.

KARG открыли банк на лечение животного, которая была в тяжелом состоянии в больнице. Люди в комментариях соглашались забрать кошку домой, пока не найдутся настоящие хозяева.

У Артемиды были ожоги третьей степени и даже глубже, из-за чего она не могла есть. Ей установили эзофагостому, чтобы кормить в обход пораженных участков. Но, к сожалению, Артемида умерла.

Спасатели обновили свое сообщение печальной новостью.

Мы очень хотели рассказать вам другую историю. О выздоровлении. О новом доме. О том, как она победила. Не получилось. Артемида стала еще одной жертвой войны,

– написали там.

В целом после ударов по Киеву 24 мая из-под завалов эвакуировали 10 котов. Были и контуженные кошка, ворон, ежик и голубь.