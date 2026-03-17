Не боевая атака: "Флеш" объяснил, что хотели достичь россияне запустив "Ланцеты" по Киеву

Сергей "Флеш" заявил, что атака дронами "Ланцет" на Киев имела демонстрационный характер. По его словам, Россия пыталась создать информационный эффект для внутренней аудитории.

О цели атаки врага рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Как "Флеш" объяснил применение "Ланцетов" в Киеве?

По словам "Флеша", операция была направлена на создание "резонансной картинки" для руководства России и ее населения. Он пояснил, что для этого российские силы подготовили комбинированную атаку с применением дронов "Ланцет" и "Шахед".

Основной задачей было обеспечить появление обломков "Ланцета" в столице, что должно было бы стать доказательством "успеха" для российской пропаганды. По его оценке, для операции могли использовать около 40 дронов "Ланцет", которые обычно применяются на фронте как высокоточное оружие. Однако для достижения большей дальности с них снимали боевую часть и устанавливали дополнительные аккумуляторы.

Сергей "Флеш" отметил, что стандартные "Ланцеты" не способны преодолевать расстояние до 200 км, поэтому запуск осуществлялся с максимально приближенных к Киеву позиций и при благоприятных погодных условиях. При этом управление на большом расстоянии ограничено, что подтверждает отсутствие реальной боевой цели атаки.

По его словам, украинская противовоздушная оборона эффективно отработала по целям, и до столицы смогли добраться лишь единичные беспилотники, которые не нанесли ущерб.

Кроме того, Украина получила возможность исследовать сбитые образцы и усовершенствовать тактику противодействия малым воздушным целям.

Что известно об атаке "Ланцетов" на Киев?