В память о жертвах самой масштабной атаки на столицу: 7 июля в Киеве будет День траура

В ночь на 6 июля российская армия нанесла один из самых массированных ударов по Киеву, в результате чего погибли и пострадали люди. Во вторник, 7 июля, в столице объявили День траура.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По теме : В Вишневом под Киевом существует угроза повторной детонации взрывчатки после атаки России, – ОВА

Что будет запрещено в День траура в Киеве 7 июля?

Виталий Кличко отметил, что День траура 7 июля объявлен в память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности,

– подчеркнул мэр.

Кроме того, 7 июля в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.

Кличко отметил, что поисково-спасательная операция в поврежденных домах в Подольском и Дарницком районах столицы продолжается. Там все еще ищут людей под завалами.

По состоянию на 09:14 6 июля известно о 11 погибших в Киеве. Кроме того, по меньшей мере 46 человек пострадали.

Всего россияне запустили по Украине 68 ракет и 351 БПЛА различных типов, выбрав основным направлением украинскую столицу. ПВО удалось сбить 31 крылатую ракету Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр" и 326 вражеских БПЛА, однако не баллистические ракеты "Искандер-М" и "Цирконы".