Горящий Киев с высоты птичьего полёта: спасатели показали видео

15 июня произошёл очередной массированный обстрел Украины. Одной из целей государства-агрессора стал Киев. В результате попаданий жилые кварталы столицы окутала дым, горели и исторические достопримечательности.

В ГСЧС показали кадры горящего Киева, снятые с воздуха во время ликвидации последствий атаки.

Читайте также "Россияне сочувствуют": Паша "Мерседес" заявил, что за разрушениями в Лавре стоит дьявол

Как выглядела украинская столица после комбинированного вражеского удара?

Спасатели рассказали, что для ликвидации последствий обстрела над городом работали 2 вертолета Ми-8 и ЕС225. Их экипажи совершили 39 сбросов воды – более 97 тонн – на очаги пожаров.

В результате массированной атаки в Киеве фиксировались пожары и разрушения в различных районах города, в частности в Оболонском, Соломенском, Деснянском, Дарницком, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском и Днепровском.

Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, складские и образовательные объекты, а также торговая инфраструктура. Под ударом оказалась, в частности, территория Киево-Печерской лавры.

Киев подвергся массированной атаке: смотрите видео ГСЧС

Важно! В результате вражеского удара погибли 5 человек. Еще 44 человека, среди которых 3 ребенка и беременная женщина, получили ранения.

Кстати, пожар возник также в здании "Художественного арсенала", расположенном рядом с Лаврой. К счастью, обошлось без пострадавших, музейные ценности удалось сохранить.

Кроме того, в результате ночного ракетного обстрела пострадал район Осокорки – Нижние сады, где преобладает частная застройка. В месте попадания образовалась большая воронка. Там часть улицы была фактически разрушена.