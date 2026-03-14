Киевскую область массированно атаковали дроны и ракеты: есть много разрушений, погибли люди

Во время массированной комбинированной воздушной атаки на Украину 14 марта врагу удалось нанести ущерб. Эпицентром ударов врага на этот раз была Киевщина.

ОВА проинформировала о последствиях атаки. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно о последствиях массированной атаки на Киевскую область 14 марта?

Киевская областная военная администрация пишет, что этой ночью, 14 марта, российская армия массированно атаковала регион дронами и ракетами. Есть последствия в разных районах:

В Броварском районе погибли 2 человека, еще несколько получили травмы. Игорь Сапожко, городской голова Броваров, пишет о 8 пострадавших – все в больнице. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения.

Еще один человек пострадал в Вышгородском районе. Здесь же горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.

В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе возник пожар в частном доме.

