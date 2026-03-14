Киевскую область массированно атаковали дроны и ракеты: есть много разрушений, погибли люди
- Массированная атака дронами и ракетами на Киевскую область 14 марта привела к многочисленным разрушениям и гибели людей.
- В Броварском районе погибло 2 человека, пострадали здания, в других районах также есть повреждения и пожары.
Во время массированной комбинированной воздушной атаки на Украину 14 марта врагу удалось нанести ущерб. Эпицентром ударов врага на этот раз была Киевщина.
ОВА проинформировала о последствиях атаки. Рассказываем, что известно на данный момент.
Что известно о последствиях массированной атаки на Киевскую область 14 марта?
Киевская областная военная администрация пишет, что этой ночью, 14 марта, российская армия массированно атаковала регион дронами и ракетами. Есть последствия в разных районах:
В Броварском районе погибли 2 человека, еще несколько получили травмы. Игорь Сапожко, городской голова Броваров, пишет о 8 пострадавших – все в больнице. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения.
Еще один человек пострадал в Вышгородском районе. Здесь же горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.
В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.
В Бучанском районе возник пожар в частном доме.
Когда атаковали Киевскую область ранее в этом году?
- 7 марта в Киевской области работали силы ПВО и не допустили попаданий по объектам критической инфраструктуры.
- В тот день в регионе никто не пострадал, но враг в основном пытался нанести ущерб в самом Киеве.
- 28 февраля российские дроны атаковали Обуховский район Киевщины, повредив частный дом, автомобиль и аграрное помещение. В результате атаки раненых и погибших не было.
- 26 февраля в результате комбинированного обстрела в Вышгородском районе произошло разрушение и возгорание в складском здании, возник пожар в частном жилом доме.
- В Броварском районе – пожар легкового автомобиля и вещей на территории частного домовладения.
- Во время массированной атаки 22 февраля под ударами находились мирные населенные пункты и объекты критической инфраструктуры.
- Тогда в Фастовском районе от полученных травм погиб 49-летний мужчина.
- В Бориспольском районе пострадала женщина – получила ранения от стекла.
- 14 февраля в результате атаки БпЛА в Вышгородском районе Киевщины пострадали два человека, они госпитализированы с ранениями.