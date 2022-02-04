Матч Украина – Россия в Киеве будут транслировать на большом экране

Ассоциация футзала Украины и UA:Суспільне организуют для болельщиков просмотр матча 4 февраля. В поединке матча 1/2 финала Евро-2022 сойдутся команды Украины и России.

Игра начнется в 18:00. Фан-зону и показ матча на экране в ТРЦ Gulliver создадут при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.

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Стоянку возле ТРЦ частично освободят от транспорта для удобства болельщиков.



Фан-зону обустроят возле ТРЦ Gulliver / Фото фейсбук-страницы ТРЦ Gulliver

Где смотреть онлайн

Трансляцию вживую официально будет проводить UA: Перший. Кроме этого, в прямом эфире полуфинал можно смотреть на сайте "Суспільне Спорт" по ссылке.

Что известно о матче футбольных команд Украины и России

Футзальная сборная Украины впервые за 17 лет вышла в полуфинал чемпионата Евро. Ранее она разгромила сербов и команду Казахстана и завоевала второе место в группе.

Теперь сборная сразится с россиянами в Амстердаме на арене Ziggo Dome. Победитель в этой игре встретится с более сильным в дуэли Испании и Португалии.