Мороз и дождь со снегом: какой будет погода в Киеве 17 – 21 ноября

В Киеве с 17 по 19 ноября ожидают мороз до -6 градусов. В конце недели станет немного теплее. Температура повысится до 9 градусов тепла.

К тому же 19 ноября ночью в Киеве синоптики прогнозируют дождь со снегом. Теплее и светлее всего будет днем 20 ноября.

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Прогноз погоды 17-21 ноября

17 ноября в Киеве и области ночью ожидают морозы от -4 до -6 градусов. Днем температура повысится незначительно – до 2-4 градусов тепла. Ветер прогнозируют южный, 3 – 8 метров в секунду.

На Киевщине 18 ноября ночью будет довольно холодно. Температура будет колебаться от 4 до 6 градусов мороза.

Днем прогнозируют дождь и холод: 3 – 6 градусов тепла. Ветер – южный и юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

19 ноября дождливо и ночью, и днем. Ночью к тому же ожидают снег. Температура ночью составит -1 – +1 градус.

Ветер ночью прогнозируют юго-западный, 5 – 10 метров за секунду, а днем – западный, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве и области 20 ноября немного потеплеет. Ночью температура будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла, а днем достигнет +9.

Осадки прогнозируют только ночью. Днем будет облачно с прояснениями. Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

21 ноября в течение суток ожидают дождь, а небо будет облачным. Ветер ночью предусматривают северо-западный, а днем – западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по сравнению с прошлым днем, по прогнозам синоптиков не изменится. То есть ночью составит +3 – +5, а днем– +7 – +9.



Погода в Киеве 17 – 21 ноября / Данніе Укргидрометцентра