На Киевщине работает ПВО
Днем субботы, 2 мая, в Киевской области работает ПВО. Тревогу дали в двух районах, Бориспольском и Броварском, в 15:47. Она связана с движением беспилотников.
О том, что в области громко, написали в КОВА. Там официально заявили о работе ПВО.
Что известно о взрывах на Киевщине 2 мая?
В Киевской областной военной администрации опубликовали сообщение об угрозах в 16:01. Там традиционно призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. А также соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников неба.
В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,
– написали в КОВА.
В 15:49 Воздушные силы написали, что группа БпЛА на Полтавщине движется курсом на Киевскую или Черкасскую область.
В Киеве 2 мая дважды была тревога, утром и днем.
Россия атаковала Запорожскую область
Речь о Новоалександровке, где разрушены несколько частных домов. Взрывная волна повредила жилье рядом с эпицентром атаки.
К сожалению, погиб 55-летний мужчина. Ранены 7-летняя девочка и 77-летний мужчина.