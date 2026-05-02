Беспилотник не сдетонировал, но дом, к сожалению, сгорел. Об этом пишет Суспільне.
Что рассказывают об атаке на Ровно?
Как рассказывал председатель ОВА Александр Коваль, утром 2 мая он побывал в атакованном доме в Ровно.
Там продолжается ликвидация последствий. Здание получило серьезные повреждения.
Область пообещала совместными усилиями присоединиться к восстановлению дома.
Когда семилетний ребенок чистит зубы, стоит в ванной, и влетает в дом "Шахед". Он пролетел через весь дом. Вы можете себе представить тот стресс? Она не будет долго еще ни с кем общаться. Я в жизни так быстро не бегал, как вчера бежал с работы. Я машиной дольше наверное бы ехал,
– поделился с журналистами владелец дома Максим.
Разрушенный дом в Ровно / Фото ОВА
Его жена была дома с ребенком, Девочка готовилась к отчетному концерту, который должен был состояться в день атаки.
К счастью, женщина быстро среагировала и выскочила вместе с ребенком дома.
Честно, то просто счастье, что 50 килограммов тротила просто не сорвалось. Военные сказали, что не нашли бы никого. Мне 45 лет и у меня нет ничего. Машина осталась. Три комнаты: туалет, кухня, ванная – уничтожено все абсолютно. Из вещей осталось то, что на мне,
– добавил Максим.
Соседка пострадавших Светлана отзывается о семье очень хорошо. Супруги всегда готовы помочь. К тому же занимается волонтерством.
"Очень хорошие соседи... Люди добрые, помогите этим людям... Пожалуйста, помогите, кто чем может, потому что каждая гривна, каждый десяток гривен – это важно для этих людей. И помогите, просто прошу вас", – эмоционально попросила Светлана.
Что известно об атаке на Ровенскую область?
Во время атаки дронов в Ровенской области пострадало более 10 жилых домов.
Пострадало 3 авто и гражданская инфраструктура. Есть 5 раненых, 4 из них – в больнице.
В частности, в Дубно по состоянию на утро 2 мая еще продолжалась ликвидация последствийв. Коммунальщики работают над восстановлением электроснабжения и других коммуникаций, а также установлением выбитых окон в жилых домах.
Александр Коваль отметил, что уже до конца дня окна надеются застеклить.
Ликвидация последствий атаки в Дубно / Фото ОВА
Какие еще области были под атакой 1 мая?
В пятницу, 1 мая, с 8:00 до 15:30 Россия атаковала Украину 409 БпЛА. Предварительно, ПВО сбила 388 из них на севере, юге, в центре и на западе страны. Но были попадания 16 БпЛА на 6 локациях, а также падения сбитых на еще 11 локациях.
Среди пострадавших городов – Тернополь. Его атаковали около 36 "Шахедов". Были попадания в промышленные и инфраструктурные объекты города, пострадало 12 человек.
В Винницкой области из-за атаки было разрушен жилой дом. Председатель ОВА Наталья Заболотная сообщала, что ранена женщина. Всего во время атаки в воздушном пространстве региона зафиксировали 74 дрона.
Под прицелом оказался и Житомир. Председатель ОВА Виталий Бунечко рассказал, что пострадал центр города и другие населенные пункты области. Разрушениям подверглось нежилое помещение, спортивная и образовательная инфраструктура.
Помните, что украинская разведка и источники в госструктурах предостерегают украинцев о подготовке врага к новой волне атак по критической инфраструктуре. Они могут бить по системам водоснабжения. 24 Канал пообщался с военным экспертом Павлом Нарожным, политологом Валерием Дымовым и экспертом по коммунальным услугам Олегом Попенко, которые рассказали, что россияне хотят вызвать гуманитарный кризис. По словам этих экспертов, водосети в Украине крайне изношены.