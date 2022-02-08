Нравится не всем: в сети напомнили, как будет выглядеть станция метро "Львовские ворота"

В столице планируют достроить станцию метро "Львовские ворота" до 2025 года. Проект создали более 10 лет назад.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на проектирование достройки станции и строительства входа между станциями метро "Золотые ворота" и Лукьяновская. В описании закупки говорится, что предусматривают строительство станционного комплекса "Львовские ворота" с сооружением входа.

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На каком этапе проект

Сейчас планируют только проектные работы, которые завершат до 10 августа 2023 года. Их стоимость составит почти 73,5 миллиона гривен.

Согласно проектной документации, создадут один вход и выход со станции. Его расположат возле улицы Сечевых Стрельцов, Кудрявского спуска и улицы Кудрявской. Что касается второго входа, то он может появиться лишь в перспективе.

Проект станции изнутри / Фото фейсбук-страницы "Транспорт Киева"

Что будет на станции

На "Львовских воротах" построят 2 эскалаторных тоннеля с промежуточным вестибюлем. Кроме этого, будет высокоскоростной мобильный интерне и помещение для хранения велосипедов.

Сейчас оставляют утвержденный вариант оформления станции, который создали более 10 лет назад архитекторы Гневишев, Целиковская и Алешкин.

Станцию не могут достроить с прошлого века

"Львовские ворота" начали строить еще в 1991 году. Из-за нехватки средств в 1996 году работу заморозили. После ее неоднократно пытались достроить на зеленой ветке метро.

Текст публикации "транспорта Киева"

Подземка заказала полную разработку инженерного проекта на достройку станции. Согласно документации, пока что планируется построить лишь один вход и выход со станции, который расположат в районе вул. Сечевых Стрельцов, Кудрявского спуска и ул. Кудрявской. Разработчиков проекта попросили также предусмотреть возможность строительства второго входа, но только в перспективе. Ранее выходы со станции планировали построить на ул. Бульварно-Кудрявская.