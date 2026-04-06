На Киевщине ГСЧС обезвредила обломок российской ракеты "Кинжал"
В Киевской области работники ГСЧС обезвредили обломок российской ракеты. Работу проводили в поле.
Саперы заявили, что выполняли работу с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом сообщили в ГСЧС.
Как ГСЧС обезвреживали ракету?
На одном из полей Киевской области заметили боевую часть российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Работники ГСЧС сразу прибыли на место находки.
ГСЧС забирает обломок ракеты / Фото ГСЧС
Обломок "Кинжала" обезвредили на Киевщине / Фото ГСЧС
ГСЧС призывает граждан в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним и не прикасаться.
Что известно о ракетах "Кинжал"?
Для террористических атак на Украину россияне применяют чуть ли не все имеющееся вооружение, начиная от старого советского оружия до новейших образцов.
Среди них и Х-47 "Кинжал" – новейшая аэробаллистическая ракета, носителем которой является самолет МиГ-31К. Эти ракеты враг применяет преимущественно для комбинированных массированных атак.
Максимальная скорость "Кинжала" – примерно 12 000 километров в час. Ракета была принята на вооружение России в 2018 году.
Почему Россия активнее поднимает в воздух МиГ-31К?
В последние дни россияне все активнее поднимают в воздух свои МиГ-31К. Только в ночь на 30 марта враг это делал дважды.
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в разговоре с 24 Каналом объяснил, что одной из тактик ведения боевых действий Россией является имитация угроз.
По его словам, россияне создают имитацию угрозы для Украины, чтобы включилась система противовоздушной обороны, средства радиолокации и другие, которые могут обнаруживать любые воздушные цели в небе.