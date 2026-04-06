На Киевщине ГСЧС обезвредила обломок российской ракеты "Кинжал"

В Киевской области работники ГСЧС обезвредили обломок российской ракеты. Работу проводили в поле.

Саперы заявили, что выполняли работу с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом сообщили в ГСЧС.

Как ГСЧС обезвреживали ракету?

На одном из полей Киевской области заметили боевую часть российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Работники ГСЧС сразу прибыли на место находки.



ГСЧС забирает обломок ракеты / Фото ГСЧС



Обломок "Кинжала" обезвредили на Киевщине / Фото ГСЧС

ГСЧС призывает граждан в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближаться к ним и не прикасаться.

Что известно о ракетах "Кинжал"?

Для террористических атак на Украину россияне применяют чуть ли не все имеющееся вооружение, начиная от старого советского оружия до новейших образцов.

Среди них и Х-47 "Кинжал" – новейшая аэробаллистическая ракета, носителем которой является самолет МиГ-31К. Эти ракеты враг применяет преимущественно для комбинированных массированных атак.

Максимальная скорость "Кинжала" – примерно 12 000 километров в час. Ракета была принята на вооружение России в 2018 году.

