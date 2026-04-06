Сапери заявили, що виконували роботу з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Про це повідомили в ДСНС.

Як ДСНС знешкоджували ракету?

На одному з полів Київщини помітили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Працівники ДСНС одразу прибули на місце знахідки.


ДСНС забирає уламок ракети / Фото ДСНС


Уламок "Кинджалу" знешкодили на Київщині / Фото ДСНС

ДСНС закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них і не торкатися.

Що відомо про ракети "Кинджал"?

Для терористичних атак на Україну росіяни застосовують ледь не все наявне озброєння, починаючи від старої радянської зброї до найновіших зразків.

Серед них і Х-47 "Кинджал" – найновітніша аеробалістична ракета, носієм якої є літак МіГ-31К. Ці ракети ворог застосовує переважно для комбінованих масованих атак.

Максимальна швидкість "Кинджала" – приблизно 12 000 кілометрів на годину. Ракета була прийнята на озброєння Росії у 2018 році.

Чому Росія активніше підіймає у повітря МіГ-31К?

  • Останніми днями росіяни все активніше підіймають у повітря свої МіГ-31К. Лише проти ночі 30 березня ворог це робив двічі.

  • Авіаексперт Анатолій Храпчинський у розмові з 24 Каналом пояснив, що однією з тактик ведення бойових дій Росією є імітація загроз.

  • За його словами, росіяни створюють імітацію загрози для України, щоб включилась система протиповітряної оборони, засоби радіолокації та інші, які можуть виявляти будь-які повітряні цілі в небі.