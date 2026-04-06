Сапери заявили, що виконували роботу з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Про це повідомили в ДСНС.
Як ДСНС знешкоджували ракету?
На одному з полів Київщини помітили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". Працівники ДСНС одразу прибули на місце знахідки.
ДСНС забирає уламок ракети / Фото ДСНС
Уламок "Кинджалу" знешкодили на Київщині / Фото ДСНС
ДСНС закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них і не торкатися.
Що відомо про ракети "Кинджал"?
Для терористичних атак на Україну росіяни застосовують ледь не все наявне озброєння, починаючи від старої радянської зброї до найновіших зразків.
Серед них і Х-47 "Кинджал" – найновітніша аеробалістична ракета, носієм якої є літак МіГ-31К. Ці ракети ворог застосовує переважно для комбінованих масованих атак.
Максимальна швидкість "Кинджала" – приблизно 12 000 кілометрів на годину. Ракета була прийнята на озброєння Росії у 2018 році.
Чому Росія активніше підіймає у повітря МіГ-31К?
Останніми днями росіяни все активніше підіймають у повітря свої МіГ-31К. Лише проти ночі 30 березня ворог це робив двічі.
Авіаексперт Анатолій Храпчинський у розмові з 24 Каналом пояснив, що однією з тактик ведення бойових дій Росією є імітація загроз.
За його словами, росіяни створюють імітацію загрози для України, щоб включилась система протиповітряної оборони, засоби радіолокації та інші, які можуть виявляти будь-які повітряні цілі в небі.