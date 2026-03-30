Також ледь не кожного разу з'являються повідомлення про пускові маневри росіян, але вони хибні. Авіаексперт Анатолій Храпчинський у розмові з 24 Каналом пояснив, з чим, імовірно, пов'язана така активність Росії.

Важливо Знову злітав російський МіГ-31К, зберігається загроза дронів: куди летять "Шахеди"

Чому росіяни підіймають МіГи?

Храпчинський наголосив, що однією з тактик ведення бойових дій є імітація загроз.

"У цьому випадку МіГ – це носій ракет "Кинджал". Відповідно, можна говорити про те, що такі дії з боку росіян створюють імітацію загрози для України, щоб включилась система протиповітряної оборони, засоби радіолокації та інші, які можуть виявляти будь-які повітряні цілі в небі", – зауважив він.

Зверніть увагу! Вночі 30 березня росіяни двічі підіймали МіГ-31К. Відповідні повідомлення з'являлися о 01:47 та о 2:32, а потім вже вранці – о 4:54. Впродовж дня небезпека щодо злету російських винищувачів зберігалась.



Відповідно, потрібно слідкувати за ворожими супутниками на кшталт російських, іранських і китайських, які перебувають в цей час над Україною, щоб, за словами авіаексперта, зрозуміти – чи є сканування розміщення систем ППО, чи немає.

Щодо пусків. Для того щоб здійснити пуск, літак має розігнатись до певної швидкості. Так він і створює цей пусковий маневр. Це імітація пуску ракети, тому наші засоби сповіщають про можливу загрозу, що, можливо, був пуск ракети,

– відзначив Анатолій Храпчинський.

Він додав, що такі дії можуть свідчити про те, що росіяни відремонтували або зробили технічне обслуговування своїх МіГів і знову почали їх експлуатувати. У будь-якому випадку, за його словами, обстріл буде.

