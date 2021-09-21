Оболонь культурная: в Киеве на куче отсева изобразили портреты великих украинцев
Источник:Kievmap
В Киеве неизвестный уличный художник создал настоящий предмет искусства из обычной горы стройматериалов. На куче отсева появились изображения выдающихся украинских деятелей.
Увидеть лицо Ивана Сирко, Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко можно на улице Маршала Малиновского в Оболонском районе Киева. Кто именно является автором творения, неизвестно.
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Фотографиями произведения местные жители поделились в соцсетях.
Киевская гора Рашмор
Изображения Сирко, Шевченко и Хмельницкого появились на обычной горе отсева / Фото Kievmap
- Пользователи соцсетей сравнили работу неизвестного художника с горой Рашмор в США, где создали мемориал с изображением четырех американских президентов.
- Киевляне также отметили, что с помощью подобного креатива можно сделать красивой даже кучу стройматериалов.
Кроме того, жители Оболони пишут, что, к сожалению, произведение придется разрушить, поскольку отсев вскоре точно используют по назначению. В целом же киевлянам такой творческий подход очень понравился.