В ОВА объяснили звуки взрывов в Киеве: разминируют освобожденные города

Жители Киева 9 апреля слышат звуки взрывов. В ОВА объяснили, что идет разминирование освобожденных от оккупантов населенных пунктов Киевщины.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире национального телемарафона прокомментировал взрывы, которые 9 апреля слышат жители столицы, сообщает 24 канал.

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Продолжается разминирование Киевщины

Сегодня (9 апреля – 24 канал) ведут работы по разминированию Киевской области,

– отметил Павлюк.

По его словам, с утра до вечера работают 17 групп, в которые входят 87 специалистов со всей Украины. "Чтобы в максимально короткие сроки разминировать населенные пункты, дороги и обеспечить безопасность", – пояснил глава ОВА.

На 8 апреля уже разминировали 127 гектаров, 292 объекта и 70 километров дорог. Приблизительно 9 400 боеприпасов были обнаружены и обезврежены.

Взрывы, которые слышали киевляне, – уничтожение не подорвавшихся боеприпасов. Их проводят в определенных местах, как можно дальше от населенных пунктов.

Павлюк также заявил, что в столице будут еще долго слышать такие взрывы, потому что российских снарядов еще очень много.

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