В Киеве демонтировали памятник Булгакову
Днем 4 июня стало известно, что в Киеве снесли памятник Булгакову. Он с 2007 года стоял на Андреевском спуске возле Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова.
Об этом сообщили в КГГА.
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Почему снесли памятник Булгакову в Киеве?
В КГГА объяснили, что решение об устранении памятника из публичного пространства столицы Киевсовет принял 18 декабря 2025 года.
Основанием для демонтажа стал профессиональный вывод Украинского института национальной памяти о принадлежности объектов, посвященных российскому писателю Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики. Заключение подготовлено в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды имперской политики в Украине и деколонизации топонимии",
– написали там.
Согласно заключению, "фигура Михаила Булгакова включена в перечень лиц, которых российская пропаганда использует для глорификации российской имперской политики, а связанные с ними объекты подлежат устранению из публичного пространства".
Ведущая Общественного Екатерина Некреча обнародовала видео, где заметно, как представители коммунальных служб грузят памятник в транспорт.
Момент сноса памятника Булгакову в Киеве: смотрите видео
Однако монумент не уничтожат, а передадут на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая. Ранее она попросила передать ей работу отца для личного хранения.
Следует сказать, что памятник долго стоял замотанный в белое.
В музее снос пока не комментировали.