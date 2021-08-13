Под Киевом дети катались на скейтах на крыше многоэтажки: видео

Двое подростков устроили себе экстремальную поездку на крыше девятиэтажки в Вышгороде Киевской области. Родителей детей пытаются найти взрослые.

Инцидент снял житель соседнего дома Евгений Демин, который стал свидетелем жутких развлечений подростков. Запись мужчина выложил в сообщество "Вышгород Vyshgorod Uptown Вышгородский район Киевщина".

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По словам очевидца, инцидент произошел на улице Шолуденко, 7 вечером 11 августа.

Прыгали с вытяжной трубы и гоняли на скейте

Судя по видео, двое подростков залезли на крышу многоэтажки и начали кататься по ней на скейтах.

Кроме того, дети лазили по пожарной лестнице и прыгали с вытяжной трубы.

Позвонил в полицию. Может, кто узнает ребят и заберет их с крыши,

– написал Демин.

Отреагировали ли правоохранители на инцидент, пока неизвестно. Родителей экстремалов ищут, чтобы предупредить их об опасных прогулках детей.

Подобные развлечения подростков фиксируют на Киевщине совсем не редко. В столице дети любят забраться на крыши домов на Русановке. Впрочем, случаев, когда школьники катались на высоте на скейтах до сих пор не было.