На Подоле в Киеве начали лечить возрастные дубы

Специалисты Киевзеленстроя обследовали несколько деревьев в возрасте 250 – 350 лет. С помощью томографа "Арботом" эксперты исследовали дубы, которые растут в районе, и являются ботаническими памятниками природы.

Работники Киевзеленстроя говорят, что возрастные дубы на улице Вышгородской имеют некоторые поражения и требуют лечения. Исследование показало, что некоторые деревья гниют изнутри, у них есть дупла и аварийные ветви.

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Вообще, согласно распоряжению Киевсовета, в 2021 году эксперты лечат 14 вековых деревьев, которые являются ботаническими памятниками природы местного значения.

Как будут лечить старые дубы на Подоле



Работники Киевзеленстроя начнут лечить возрастные дубы / Фото Киевзеленстроя

В Киевзеленстрое отметили, что в столице постараются сохранить 14 деревьев, которые относятся к трем ботаническим памятникам:

"Дубы 6-го ноября" на улице Кобзарской, 25;

"Вековые дубы" на улице Вышгородской, 49-51;

"Три дуба" на перекрестке улиц Осиповского и Ветряные горы.



Специалисты обследовали дубы в возрасте от 250 до 350 лет / Фото Киевзеленстроя

После обследования специалисты проведут санитарную обрезку сухих, аварийных и пораженных веток, обработают дупла фунгицидом, чтобы не распространялись грибок и гниль внутри ствола.



В 2021 году эксперты будут спасать 14 деревьев, которые растут в Подольском районе / Фото Киевзеленстроя