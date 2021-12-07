Працівники Київзеленбуду кажуть, що вікові дуби на вулиці Вишгородській мають деякі ураження та потребують лікування. Дослідження показало, що у деякі дерева гниють зсередини, у них є дупла та аварійні гілки.

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Взагалі, згідно з розпорядженням Київради, у 2021 році експерти лікують 14 вікових дерев, які є ботанічними пам'ятками природи місцевого значення.

Як лікуватимуть старі дуби на Подолі



Працівники Київзеленбуду почнуть лікувати вікові дуби / Фото Київзеленбуду

У Київзеленбуді зазначили, що у столиці намагатимуться зберегти 14 дерев, які відносяться до трьох ботанічних пам'яток:

"Дуби 6-го листопада" на вулиці Кобзарській, 25;

"Вікові дуби" на вулиці Вишгородській, 49-51;

"Три дуби" на перехресті вулиць Осиповського та Вітряні гори.



Спеціалісти обстежили дуби віком від 250 до 350 років / Фото Київзеленбуду

Після обстеження спеціалісти проведуть санітарну обрізку сухих, аварійних та уражених гілок, обробити дупла фунгіцидом, аби не поширювалися грибок і гниль всередині стовбуру.



У 2021 році експерти рятуватимуть 14 дерев, які ростуть у Подільському районі / Фото Київзеленбуду