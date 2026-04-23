Киев и область накрыла непогода: падает град и бушует пылевая буря
Днем, 23 апреля, непогода добралась до столицы и Киевской области. Местные сообщают о сильном граде и пылевой буре.
Об этом информируют местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
Какова сейчас ситуация в Киеве и области?
Сейчас на Киевщину надвинулась непогода. Регион накрыл сильный град, который сопровождается мощной пылевой бурей.
На Киевщине бушует пылевая буря: смотрите видео
Небо затянулось темными облаками, а порывы ветра значительно усилились. Пылевая буря ухудшила видимость, усложнив движение на дорогах.
Кое-где местные фиксируют интенсивный град, покрывший дороги города.
Местные информируют о граде на Киевщине: смотрите видео
На Киевщине непогода / фото телеграм-канал "Реальный Киев"
Заметим, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта и повышению риска аварий. Призываем быть осторожными.
Какая погода в Украине будет в ближайшее время?
Потепления пока ждать не стоит – в Украине будет продолжаться облачная и холодная погода. 24 апреля ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов. Говорится о Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской области. В других регионах Украины температура на поверхности почвы достигнет 0 – -5 градусов.
Аналогичная погода ожидается ночью 25 апреля.
До завершения этой недели и в течение следующей Украину накроют осадки – дождь и мокрый снег. Тогда как температура воздуха может колебаться от 1 до 17 градусов тепла.