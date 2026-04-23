Киев и область накрыла непогода: падает град и бушует пылевая буря

Днем, 23 апреля, непогода добралась до столицы и Киевской области. Местные сообщают о сильном граде и пылевой буре.

Об этом информируют местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

Какова сейчас ситуация в Киеве и области?

Сейчас на Киевщину надвинулась непогода. Регион накрыл сильный град, который сопровождается мощной пылевой бурей.

На Киевщине бушует пылевая буря: смотрите видео

Небо затянулось темными облаками, а порывы ветра значительно усилились. Пылевая буря ухудшила видимость, усложнив движение на дорогах.

Кое-где местные фиксируют интенсивный град, покрывший дороги города.

Местные информируют о граде на Киевщине: смотрите видео



На Киевщине непогода / фото телеграм-канал "Реальный Киев"

Заметим, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта и повышению риска аварий. Призываем быть осторожными.

