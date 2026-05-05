В Киеве вспыхнул пожар возле Куреневского рынка: что говорят в ГСЧС

Во вторник, 5 мая, в Оболонском районе столицы вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить. Возгорание заметили в районе Куреневского рынка.

Об этом 24 Каналу рассказали в ГСЧС Киева.

Что известно о пожаре в Киеве?

Представитель ГСЧС Павел Петров рассказал 24 Каналу, что пожар произошел возле Куреневского рынка. Сам рынок не не поврежден. По предварительной информации, произошло возгорание травяного настила с последующим распространением огня на двухэтажное здание хозяйственного назначения.

По состоянию на сейчас (13:37 – 24 Канал) пожар полностью ликвидирован на общей площади 300 квадратных метров, по предварительной информации пострадавших нет,

– рассказали в ГСЧС.

Для тушения огня привлекли 5 единиц пожарно-спасательной техники и 23 спасателя.

