В Киеве вспыхнул пожар возле Куреневского рынка: что говорят в ГСЧС
- В Киеве возле Куреневского рынка произошел пожар, который ликвидировали без пострадавших.
- Пожар охватил двухэтажное здание на площади 300 квадратных метров, для тушения привлекли 5 единиц техники и 23 спасателя.
Во вторник, 5 мая, в Оболонском районе столицы вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить. Возгорание заметили в районе Куреневского рынка.
Об этом 24 Каналу рассказали в ГСЧС Киева.
Смотрите также Враг ударил по жилому сектору на Киевщине: пострадали люди, вспыхнул пожар
Что известно о пожаре в Киеве?
Представитель ГСЧС Павел Петров рассказал 24 Каналу, что пожар произошел возле Куреневского рынка. Сам рынок не не поврежден. По предварительной информации, произошло возгорание травяного настила с последующим распространением огня на двухэтажное здание хозяйственного назначения.
По состоянию на сейчас (13:37 – 24 Канал) пожар полностью ликвидирован на общей площади 300 квадратных метров, по предварительной информации пострадавших нет,
– рассказали в ГСЧС.
Для тушения огня привлекли 5 единиц пожарно-спасательной техники и 23 спасателя.
В сети распространяли кадры пожара в Киеве: смотрите видео
Пожары в Киеве: последние случаи
В Киеве, 18 апреля, возник пожар на трансформаторной подстанции в Днепровском районе города. Начались перебои с электроснабжением.
7 апреля произошел пожар в одноэтажном заброшенном здании на улице Лаврской в Киеве. Пострадавших не было.
Масштабный пожар возник в складском помещении в селе Погребы Броварского района, 22 марта, охватив площадь 5500 квадратных метров. К тушению привлекали более 60 спасателей и 22 единицы техники, один человек обратился за помощью к медикам.