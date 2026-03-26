Масштабный пожар в Киеве: столб дыма был виден с обоих берегов

В Голосеевском районе Киева, недалеко от жилого массива Корчеватое 26 марта, вспыхнул крупный пожар. По предварительным оценкам, огонь охватил площадь около 2000 квадратных метров.

Об этом сообщает ГСЧС и телеграмм-каналы.

Что известно о пожаре в Киеве?

Около 12:30 местные жители заметили густой черный дым. Сначала речь шла о возгорании мусора примерно на 300 квадратных метрах, однако пламя быстро распространилось. Дым был виден из разных частей столицы – как с правого, так и с левого берега.

В ГСЧС Киева подтвердили, что вызов поступил в 12:33 с улицы Набережно-Корчеватской. По их данным, возгорание возникло на территории одного из предприятий, после чего перекинулось на складские и вспомогательные здания рядом.

К ликвидации пожара привлекли 83 спасателей и 24 единицы техники. Информации о пострадавших пока нет, причины возгорания выясняют правоохранители.

Столб дыма в Киеве: смотрите видео

В Киеве возник пожар: смотрите видео

Масштабный пожар в Киеве: смотрите видео

