На Позняках в Киеве пилот самоката наказал наглого водителя, который ехал по тротуару

Достаточно серьезный конфликт произошел на киевских Позняках, где мужчина на арендованном самокате заблокировал движение белому Audi. Легковушка двигалась по пешеходной зоне и пыталась объехать таким образом огромный затор.

Владелец машины на появление препятствия отреагировал крайне неадекватно – начал рассказывать о том, что его должны пропустить. При этом нападал на самокатчика и пассажир автомобиля, который также не видел ничего плохого в езде по тротуару.

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Мужчины апеллировали к оппоненту, что он сам не передвигается по велодорожке или по проезжей части, что также является нарушением ПДД.

Полиции сказал, что поломался

Участники конфликта долго спорили между собой и предлагали друг другу вызвать полицию.

Впрочем, самокатчик не отступал и не дал наглому водителю проехать.

Впоследствии на место инцидента прибыли патрульные.

Как только правоохранители спросили у водителя, что произошло, тот сразу изменил манеру общения. Мужчина нагло заявил, что выехал на тротуар и проехал по нему несколько метров, поскольку его машина "сломалась". При этом патрульные несколько раз поймали автомобилиста на лжи.

Чем именно закончился инцидент, неизвестно. Скорее всего, патрульные составили в отношении водителя постановление за проезд по тротуару. Согласно Административному кодексу, такое нарушение карается штрафом от 255 до 340 гривен.

Смотрите видео борьбы самокатчика с водителем, который ехал по тротуару: