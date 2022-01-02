Правоохранители нашли водителя, который 1 января сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В Киеве 1 января пьяный водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Правоохранители задержали его и объявили о подозрении.

Водитель автомобиля BMW наехал на 12-летнего мальчика 1 января примерно в 21:00. Мужчина мчался по улице на большой скорости.

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Детали наезда на ребенка в Киеве

В момент аварии мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Светлицкого. Его сбил 42-летний водитель. Мужчина скрылся с места ДТП, даже не остановившись.

Ребенок с травмами был госпитализирован в местную больницу. У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом плечевой кости и другие травмы.

Правоохранители нашли виновника аварии

Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город" патрульные установили направление, в котором уехал водитель. Его и машину оперативно разыскали.

Водитель во время общения с полицейскими обращался дерзко. Инспекторы заподозрили, что он пьян. Это подтвердило и заключение врача-нарколога из медицинского учреждения, куда нарушителя доставили для проверки. Результат – 1 промилле алкоголя в крови.

Патрульные задержали мужчину и передали его следственно-оперативной группе для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия. Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

Мужчине уже объявили о подозрении

В то же время в Киевской городской прокуратуре сообщили, что виновнику аварии уже сообщили о подозрении. Пока решают вопрос избрания подозреваемому меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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