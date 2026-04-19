Психическое состояние нападавшего – нестабильное, неизвестно, как он получил разрешение на оружие, – Клименко

Глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что психологическое состояние стрелка в Киеве было явно нестабильным. Непонятно, как он получил медицинские справки для владения оружием.

Об этом сообщил Игорь Клименко у себя в телеграме.

Смотрите также Клименко ответил, должны ли люди получить право на вооруженную самозащиту после теракта в Киеве

Каким было психическое состояние стрелка в Киеве?

Психическое состояние нападавшего явно было нестабильным. Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие – нужно непременно исследовать,

– заявил Клименко.

В рамках следствия правоохранители проверят, как нападавший смог получить продление разрешения на оружие.

Отдельно Клименко подчеркнул, что массовых проверок владельцев оружия не планируется.

Что известно о стрельбе в Киеве?