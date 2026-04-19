Психическое состояние нападавшего – нестабильное, неизвестно, как он получил разрешение на оружие, – Клименко
Глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что психологическое состояние стрелка в Киеве было явно нестабильным. Непонятно, как он получил медицинские справки для владения оружием.
Об этом сообщил Игорь Клименко у себя в телеграме.
Каким было психическое состояние стрелка в Киеве?
Психическое состояние нападавшего явно было нестабильным. Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие – нужно непременно исследовать,
– заявил Клименко.
В рамках следствия правоохранители проверят, как нападавший смог получить продление разрешения на оружие.
Отдельно Клименко подчеркнул, что массовых проверок владельцев оружия не планируется.
Что известно о стрельбе в Киеве?
В Киеве неизвестный открыл стрельбу возле супермаркета 18 апреля. Известно, что несколько человек погибло вблизи магазина, также есть жертвы в самом супермаркете, где стрелок удерживал заложников.
Во время штурма нападавший оказал активное вооруженное сопротивление, что сделало невозможным его задержание живым. Переговоры с ним продолжались 40 минут, после чего полиция решила штурмовать и ликвидировала нападавшего. Решение приняли после убийства одного из заложников.