Распространяются слухи о кадровых решениях, – Ткаченко отреагировал на информацию "об увольнении"

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на разговоры о кадровых решениях. Он намекнул, что распространение подобной информации может быть заказным.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в своем телеграмме.

Смотрите также Помогала оккупантам строить здание правительства "ЛНР": в Киеве задержали владелицу строительной фирмы

Что говорит Ткаченко о слухах о своем увольнении?

У некоторых ударных политических команд значительный бюджет на джинсу и заказные материалы, которые имеют ноль связи с реальностью,

– написал Ткаченко.

Он считает, что реальным проблемам уделяется мало внимания, например подготовке к отопительному сезону.

По словам Ткаченко, в этом году на Подольский мостовой переход планируют потратить более 180 миллионов, 65 миллионов на окружную дорогу, 600 миллионов на дорогу до Жулян. Кроме этого, миллиардная реконструкция дороги на левом берегу тоже в процессе.

Вот это не слухи, а реальность. Где здесь приоритет устойчивости? Почему это не обсуждают? Кстати, а пресс-конференция городского головы уже состоялась?

– завершил он.

Что в сети говорят о вероятном увольнении Тимура Ткаченко?