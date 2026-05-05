Об этом пишет Офис Генерального прокурора Украины.
Как задержанная женщина в Киеве помогала оккупантам из так называемой "ЛНР"?
По данным следствия, в 2023 году через родственников, которые остались на временно оккупированной территории, подозреваемая, проживающая в Киеве, перерегистрировала свое предприятие в Луганской области по законодательству России и включила его в систему государственных закупок страны-агрессора.
В дальнейшем компания выполняла работы на объектах оккупационной администрации, в частности проводила строительно-ремонтные работы в так называемом "доме правительства "ЛНР"",
– рассказали прокуроры.
Установлено, что в 2025 году от деятельности на временно оккупированной территории подозреваемая получила более 630 тысяч гривен.
В Киеве задержали владелицу строительной фирмы, которая помогала ремонтировать "дом правительства "ЛНР"" / Фото Офиса генпрокурора
В конце концов женщине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемой меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Кого еще из пособников врага задержали в Украине недавно?
СБУ задержала корректировщика российских ударов по Запорожью, который маскировался под пожилого мужчину. Россия завербовала вора через телеграмм-канал, пообещав ему "легкие деньги" в обмен на информацию для корректировки ударов по городу.
До этого Служба безопасности задержала инспектора ГПСУ, который корректировал обстрелы северных регионов Украины, передавая россиянам данные об украинской ПВО. Вражеский агент фиксировал позиции радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.
СБУ также задержала российского агента в Черкасской области, который наводил удары по энергетической инфраструктуре. Задержанный оказался студентом, завербованным российскими спецслужбами для получения "легких" денег.